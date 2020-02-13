الخالدي: علاوي سيعلن حكومته الأحد المقبل





كشفت كتلة بيارق الخير النيابية، عن إكمال رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، كابينته الوزارية، مؤكدة ان الاخير سيعلن عنها رسميا يوم الاحد المقبل.



وقال رئيس الكتلة، محمد الخالدي، في تصريح صحفي، إن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة وسيعلن عنها الأحد المقبل".



وأضاف، أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية".



وأوضح، أن هناك ضغوطا من قبل بعض الكتل إلا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب".



ف.ا