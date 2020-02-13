بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 13 شباط 2020
آخر الأخبار
الصدر والعامري يلمحان للمكلف : قد نفعل معك مافعلناه مع عبد المهدي!! الاستقرار الامني ينعش تربية الجاموس في ديالى السفير الروسي في بغداد : العراق لم يقدم طلبا رسميا لشراء منظومة " اس 400" خبير اقتصادي : انعدام التنسيق بين النفط والكهرباء يكلف العراق مليارات الدولارات نائب مستقل : هكذا توزع الدرجات الخاصة بين الاحزاب والكتل السياسية القبض على اربعة متهمين بأماكن متفرقة من البلاد الزراعة: استيراد اللحوم عبر كردستان خارج سيطرتنا لجنة نيابية تكشف عن موعد ارسال الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي اقليم كردستان النزاهة تضبط حالات تزوير وتعقيب معاملات في عقاري وضريبة نينوى الخالدي: علاوي سيعلن حكومته الأحد المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 05:42 م

الخالدي: علاوي سيعلن حكومته الأحد المقبل

محمد الخالدي


كشفت كتلة بيارق الخير النيابية، عن إكمال رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، كابينته الوزارية، مؤكدة ان الاخير سيعلن عنها رسميا يوم الاحد المقبل.
 
وقال رئيس الكتلة، محمد الخالدي، في تصريح صحفي، إن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة وسيعلن عنها الأحد المقبل".

وأضاف، أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية".

وأوضح، أن هناك ضغوطا من قبل بعض الكتل إلا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اس 400

السفير الروسي في بغداد : العراق لم يقدم طلبا رسميا لشراء منظومة " اس 400" 13 شباط 2020 06:38 م

صفوان قصي

خبير اقتصادي : انعدام التنسيق بين النفط والكهرباء يكلف العراق مليارات الدولارات 13 شباط 2020 06:33 م

باسم خشان

نائب مستقل : هكذا توزع الدرجات الخاصة بين الاحزاب والكتل السياسية 13 شباط 2020 06:30 م

اللجان-المالية-696x435

لجنة نيابية تكشف عن موعد ارسال الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي اقليم كردستان 13 شباط 2020 05:48 م

هيئة-النزاهة

النزاهة تضبط حالات تزوير وتعقيب معاملات في عقاري وضريبة نينوى 13 شباط 2020 05:45 م

جمال-المحمداوي-1-810x463

جمال المحمداوي يحمل عبد المهدي المسؤولية باعادة تكليف علاء الموسوي بادارة الوقف الشيعي 13 شباط 2020 05:35 م

علاوي

علاوي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة خلال 72 ساعة وجلسة طارئة للنواب للتصويت 13 شباط 2020 04:21 م

ترامب

ترامب يحذر ”الشيوخ“ من الموافقة على قرار يحد من صلاحياته في الحرب ضد إيران 13 شباط 2020 02:59 م

التعليقات