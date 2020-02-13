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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 05:35 م

جمال المحمداوي يحمل عبد المهدي المسؤولية باعادة تكليف علاء الموسوي بادارة الوقف الشيعي

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حمل عضو مجلس النواب عن كتلة النهج الوطني  جمال المحمداوي، رئيس حكومة تصريف الاعمال المسؤولية القانونية باصدار امر ديواني يعيد تكليف علاء الموسوي لادارة الوقف الشيعي. 

وقال المحمداوي في بيان صحفي انه :" خلافا للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور قام رئيس الوزراء المستقيل باعادة تكليف  /علاء عبد الصاحب حسين/ برئاسة ديوان الوقف الشيعي مع ان الاخير انتهت فترة تكليفه في (24/10/2019) حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدل لسنة 2019. 

واكد  تسجيله على هذا الخرق لنصوص الدستور عدة ملاحظات اهمها  ان المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 نصت على /تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه (24/10/2019/ ، ويعد اي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ، ولا يترتب عليه اي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية بأيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه ، وعليه لايجوز ان يتولى اي شخص منصبا بالوكالة ثانية , فضلا عن تكرار الشخص نفسه الذي انتهى تكليفه بسبب كونه مكلفا بالوكالة".

واضاف المحمداوي : " نسجل أيضا ان المادة (61- ثامنا - د) من الدستور حددت طبيعة تصريف الاعمال اليومية والتي لاتسمح لمجلس الوزراء مجتمعا بتعيين او ترشيح ذوي الدرجات الخاصة ومسؤولي الهيئات ، فكيف يكون ذلك لرئيس الوزراء فقط ؟.

 وتابع: ان نفس الوجه المذكور لاعادة الموما اليه بادارة الوقف الشيعي وكالة يؤكد عدم صحة هذا الاجراء ، اذ اشار استنادا لصلاحيات رئيس الوزراء بتسيير الاعمال اليومية ، ومن الواضح ان تعيين الدرجات الخاصة ليس من صلاحياته ويشهد بذلك قرار مجلس النواب بالغاء جميع التعيينات للحكومة السابقة في فترة تسيير الاعمال.

ف.ا
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