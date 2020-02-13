ترامب يحذر ”الشيوخ“ من الموافقة على قرار يحد من صلاحياته في الحرب ضد إيران

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مجلس الشيوخ، من الموافقة على قرار سيحد من قدرته على شن حرب ضد إيران، قائلا إن القرار سيبعث ”بإشارة سيئة للغاية“ ويتيح لطهران التصرف دون رادع.

جاء ذلك في رسالة نشرها ترامب على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، وقال ترامب في رسالته: ”من المهم جدا لأمن بلدنا ألا يصوت مجلس الشيوخ بالموافقة على قرار صلاحيات الحرب الخاص بإيران. نقوم بعمل جيد جدا مع إيران وهذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف“.

وكان الديمقراطيون قالوا فى يناير/ كانون الثاني الماضي، إنهم يملكون الأصوات الكافية بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإقرار الإجراء الذى سيفرض على الرئيس الحصول على موافقة الكونغرس قبل الشروع في أي عمل عسكري ضد إيران.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق في أواخر يناير الماضي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران.

وينص القرار، الذي تبناه مجلس النواب، على تجميد تمويل أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر في 2002، الذي يسمح للرئيس بشن عمليات عسكرية بدون الحصول على تلك الموافقة.