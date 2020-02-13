إنطلاق عملية أمنية في محيط خانقين شمال شرق ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الخميس، بانطلاق عملية تمشيط في محيط منطقة بهار تازة قرب قضاء خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر ،ان” قوات امنية مشتركة بدات عملية تمشيط في حيط منطقة بهار تازة قرب قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا تنظيم داعش عقب هجوم شنته في ساعة متاخرة من مساء يوم امس على نقطة امنية ودورية للجيش ومركبة مدنية ما اسفر عن استشهاد اثنين من المدنيين واصابة 8 اخريين بينهم جنود وضابط”.

واضاف المصدر،ان” عملية التمشيط تستهدف التلال والوديان القريبة من المنطقة بالاضافة الى بعض المناطق الزراعية لتامينها والتاكد من خلوها من اي وجود لارهابيي داعش”.

وكان تنظيم داعش الارهابي هاجم في ساعة متاخرة من مساء يوم امس نقطة للجيش ودورية ومركبة مدنية في منطقة بهار تازة قرب خانقين ما اسفر عن استشهاد اثنين من المدنيين واصابة 8 أخرين.

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