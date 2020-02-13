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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:55 ص

تحالف القوى : لانسعى لانشاء اقليم سني .. في الوقت الراهن

تحالف القوى


نفى تحالف القوى العراقية سعيه لاقامة " اقليم سني " في الوقت الراهن ، مؤكدا انه لن يكون معرقلا لتشكيل الحكومة الجديدة .

وقال النائب عن التحالف احمد الجبوري في تصريح صحفي :" لن يكون هناك خيار في الوقت الراهن للمطالبة بانشاء اقليم للمحافظات السنيّة ".

واضاف :" ان المكون السني هو جزء من المجتمع العراقي ويساند ان تكون للعراق حكومة قادرة على توفير الخدمات وبسط سلطة القانون ، وان موقفنا هو دعم حكومة علاوي في تقديم برنامج يلبي طموح الشارع العراقي ويوفر الخدمات".

وتابع :" ان مطالب شعبية للمحافظات المحررة كان قد تم طرحها سابقاً ولم تتم تلبيتها، نبحث اليوم عن التعاطي الجدي معها، وهو ما نسعى اليه بالدرجة الاساس بعيداً عن المناصب وغيرها من الاستحقاقات الوزارية".

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