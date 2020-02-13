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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:54 ص

ماهي مطالب واشنطن من اقليم كردستان لدعمه في حل الخلافات مع بغداد ؟

العراق وكردستان


كشفت مصادر مطلعة ان الولايات المتحدة اشترطت على اقليم كردستان عدة شروط مقابل دعمه في حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية في بغداد .

وقالت المصادر :" ان السفير الاميركي ماثيو تولر زار اربيل قبل ايام واجتمع مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ، ونائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني".

واضافت :" ان السفير نقل الى المسؤولين الاكراد رسالة  تضمنت ثلاثة مطالب اساسية ، مقابل استعداد بلاده لدعم الاقليم  في حل الخلافات والمشكلات العالقة بين بغداد واربيل، وضمان حقوق الاكراد في العراق وفقا للدستور والعمل على ايلاء اهتمام بدورهم في العملية السياسية ".

واوضحت المصادر :" ان المطالب تضمنت  الحفاظ على وحدة الصف الكردي ، وان يدعم الاكراد مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لتشكيل الحكومة العراقية، و ان لايكون الاكراد جزءا من مساعي الاطراف الشيعية لاخراج القوات الاميركية من العراق".

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