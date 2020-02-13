"الحكمة" : القوى السياسية لن تتنازل عن مناصب " اشترتها" بالمال !



اكد تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم :" ان القوى السياسية لن تتنازل عن المناصب التي اشترتها في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة".



وقال النائب عن التيار حسن المسعودي في تصريح صحفي :" ان بعض القوى السياسية ترفض التنازل عن وزاراتها في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، لانها دفعت الاموال مقابل الحصول عليها ".



واضاف :" ان الاكراد متمسكون باستحقاقاتهم، ويرفضون التنازل عنها، وبالتالي سيكون هناك وزراء اكراد متحزبون".





واشار المسعودي الى :" ان تصويت الحكمة على الكابينة الوزارية الجديدة مرهون بان تكون مستقلة بعيدة عن التحزب والمحاصصة، وتحقق طموحات الشارع العراقي والمتظاهرين".



