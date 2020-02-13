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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:53 ص

"الحكمة" : القوى السياسية لن تتنازل عن مناصب " اشترتها" بالمال !

تيار الحكمة


اكد  تيار "الحكمة"  بزعامة عمار الحكيم :" ان القوى السياسية لن تتنازل عن المناصب التي اشترتها في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة".

وقال النائب عن التيار  حسن المسعودي في تصريح صحفي :" ان بعض القوى السياسية ترفض التنازل عن وزاراتها في حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، لانها  دفعت الاموال مقابل الحصول عليها ".

واضاف :" ان الاكراد متمسكون باستحقاقاتهم، ويرفضون التنازل عنها، وبالتالي سيكون هناك وزراء  اكراد متحزبون".


واشار  المسعودي الى :" ان تصويت الحكمة على الكابينة الوزارية الجديدة مرهون بان تكون مستقلة بعيدة عن التحزب والمحاصصة، وتحقق طموحات الشارع العراقي والمتظاهرين".

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