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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:52 ص

خبير اقتصادي : حكومة محمد علاوي يجب ان تعد موازنة جديدة

الموازنة



حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي من تمرير موازنة 2020 بصيغتها الحالية التي اعدتها حكومة عبد المهدي قبل استقالتها، مبينا :"  ان على حكومة محمد توفيق علاوي ان تعد موازنة جديدة ".

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان “المعلومات المتوفرة تفيد بوجود فائض من موازنة 2019 يصل الى 36 تريليون دينار من الميزانية التشغيلية، في حين ان هناك 24 تريليون دينار ، فائضا من الميزانية الاستثمارية، خاصة ان الكثير من المحافظات لم تنفق ميزانياتها".

واضاف :" ان حكومة محمد توفيق علاوي يجب ان تعد موازنة جديدة لـ 2020 غير التي أعدتها حكومة عبد المهدي، خاصة ان الكثير من المتغيرات قد حدثت، اضافة الى انها ستكون ميزانية لعدة اشهر وليست لعام كامل".

وبين الخبير الاقتصادي :" ان عجز الموازنة الذي اعلن عنه ، البالغ  48 تريليون دينار ، سيكون عجزا منتهيا، خاصة اذا تم التصويت على الموازنة في ايار المقبل على اقل تقدير، حيث سيتم التصويت على موازنة لـسبعة  اشهر فقط، وبالتالي يجب معرفة اين ستذهب باقي الأموال وكيف يمكن استغلالها بشكل صحيح بعيدا عن الفساد".

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