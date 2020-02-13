الفتح : لا تصويت لحكومة علاوي مالم يلتزم باخراج القوات الامريكية



رهن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، بالتزامه بتنفيذ قرار اخراج القوات الامريكية .



وقال النائب عن التحالف كريم عليوي في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية في التحالف و الكتل الشيعية الاخرى ،لن تصوت على برنامج حكومة علاوي ووزرائه في حال غاب عنه تنفيذ قرار خروج القوات الامريكية ".



واضاف عليوي :" اننا في تحالف الفتح نشعر بالضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من مختلف الكتل والقوى السياسية بشأن مرحلة تشكيل الحكومة ، وان تحالفنا ترك لعلاوي حرية الاختيار للتخفيف عنه".



واشار النائب عن الفتح الى :" ان اغلب الكتل السياسية الشيعية اعلنت ، سرا وعلنا ، ترك الحرية الكاملة لعلاوي الا شرطا واحدا هو التزامه بتنفيذ قرار البرلمان بخروج القوات الاجنبية من البلاد"، مبينا :" ان تلك القوى ابلغت رئيس الوزراء المكلف بأن لاتصويت للبرنامج وللوزراء مالم يتم تضمين قرار الانسحاب في البرنامج الحكومي ".