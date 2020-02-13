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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:52 ص

الفتح : لا تصويت لحكومة علاوي مالم يلتزم باخراج القوات الامريكية

محمد توفيق علاوي


 رهن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، بالتزامه بتنفيذ قرار اخراج القوات الامريكية .

وقال النائب عن التحالف  كريم عليوي في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية في التحالف  و الكتل الشيعية الاخرى ،لن تصوت على برنامج حكومة علاوي ووزرائه في حال غاب عنه  تنفيذ قرار خروج القوات الامريكية ".

واضاف عليوي :" اننا في تحالف الفتح نشعر بالضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من مختلف الكتل والقوى السياسية بشأن مرحلة تشكيل الحكومة ، وان   تحالفنا ترك لعلاوي حرية الاختيار للتخفيف عنه".

واشار النائب عن الفتح الى :" ان اغلب الكتل السياسية الشيعية اعلنت ، سرا وعلنا ،  ترك الحرية الكاملة لعلاوي  الا شرطا  واحدا  هو التزامه بتنفيذ قرار البرلمان بخروج القوات الاجنبية من البلاد"،  مبينا :" ان تلك القوى ابلغت رئيس الوزراء المكلف بأن لاتصويت للبرنامج وللوزراء مالم يتم تضمين قرار الانسحاب في البرنامج الحكومي ". 

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