حزب بارزاني ينقب عن النفط خارج الحدود الادارية لاقليم كردستان





كشف النائب حنين القدو، عن قيام مجموعات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ، الذي يتزعمه مسعود بارزاني ، بالتنقيب وحفر ابار نفطية في مناطق ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى .



وقال القدو في تصريح صحفي :" ان الحزب الديمقراطي يعمل بشكل توسعي خارج حدود الاقليم ويقوم بالتنقيب عن النفط ضمن محافظة نينوى ، بعلم الحكومة المركزية".



واضاف :" ان عمليات حفر الآبار النفطية انطلقت في مناطق الخازر وشيخان والبوعذرا وجبل بعشيقة في نينوى ، بهدف ضمها الى سلسلة الابار النفطية التي يسيطر عليها حزب بارزاني خارج لحدود الادارية لاقليم كردستان".



واوضح النائب عن نينوى :" ان الحكومة المركزية مطالبة بالتدخل وانهاء عمليات حفر الابار خارج حدود الاقليم وفرض سيطرتها على تلك المناطق".