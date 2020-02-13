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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:51 ص

حزب بارزاني ينقب عن النفط خارج الحدود الادارية لاقليم كردستان

حنين القدو



كشف النائب حنين القدو، عن قيام مجموعات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ، الذي يتزعمه  مسعود بارزاني ، بالتنقيب وحفر ابار نفطية في مناطق ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى .

وقال القدو في تصريح صحفي :"  ان الحزب الديمقراطي يعمل بشكل توسعي خارج حدود الاقليم ويقوم بالتنقيب عن النفط ضمن محافظة نينوى ، بعلم الحكومة المركزية".

واضاف :" ان عمليات حفر الآبار النفطية انطلقت  في مناطق الخازر وشيخان والبوعذرا وجبل بعشيقة في نينوى ، بهدف ضمها الى سلسلة الابار النفطية التي يسيطر عليها حزب بارزاني خارج لحدود الادارية لاقليم كردستان".

واوضح النائب عن نينوى :" ان الحكومة المركزية مطالبة بالتدخل وانهاء عمليات حفر الابار خارج حدود الاقليم وفرض سيطرتها على تلك المناطق".    

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