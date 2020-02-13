الفتلاوي : الدعوات لتقليص الكابينة الوزارية تضع علاوي امام موقف محرج





اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي :" ان الدعوة الى تقليص الكابينة الوزارية المقبلة الى 15 وزارة بدلا من 23 غير ممكنة وستضع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي امام موقف محرج ، في ظل الضغوط السياسية المطالبة بالاستحقاق الانتخابي .



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان الضغوط السياسية لم تعد مخفية على احد ، وذلك بمطالبة السنة والاكراد بالاحتفاظ باستحقاقاتهم الانتخابية في الحكومة المقبلة "، مشيرا الى :" ان تلك المطالبات اسهمت بتعقيد وارباك مشهد تشكيل الحكومة ".



واضاف :" ان هناك دعوات تطالب علاوي بتقليص كابينته الى 15 وزارة بدلا من 23 واختيار وزراء مستقلين تماما وببرنامج محدود لمدة لاتتجاوز العام لحين اجراء انتخابات مبكرة ، الا ان هذه الدعوات ستعقد الازمة اكثر وربما ستفشله في تمرير وزارته المقبلة ".