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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:43 ص

الفتلاوي : الدعوات لتقليص الكابينة الوزارية تضع علاوي امام موقف محرج

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اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي :" ان الدعوة الى تقليص الكابينة الوزارية المقبلة الى 15 وزارة بدلا من 23 غير ممكنة وستضع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي امام   موقف محرج ، في ظل الضغوط السياسية المطالبة بالاستحقاق الانتخابي .

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :"  ان الضغوط السياسية لم تعد مخفية على احد ، وذلك بمطالبة السنة والاكراد بالاحتفاظ باستحقاقاتهم الانتخابية في الحكومة المقبلة "، مشيرا الى :" ان تلك المطالبات اسهمت بتعقيد وارباك مشهد تشكيل الحكومة ".

واضاف :" ان هناك دعوات تطالب علاوي بتقليص كابينته الى 15 وزارة بدلا من 23 واختيار وزراء مستقلين تماما وببرنامج محدود لمدة لاتتجاوز العام لحين اجراء انتخابات مبكرة ،  الا ان هذه الدعوات ستعقد الازمة اكثر  وربما ستفشله في تمرير وزارته المقبلة ".

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