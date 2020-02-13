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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:40 ص

الفتح: لن نفرض أسماء للكابينة الوزارية على علاوي

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي
أكد تحالف الفتح , الخميس , انه لن يفرض او يقترح أسماء لكابينة محمد توفيق علاوي كما تفعله القوى السنية والكردية, مطالبا علاوي بالمضي بتشكيل حكومته المقبل بما ينسجم مع مطالب الشعب ووضع مسطرة تنطبق على الجميع.
وقال النائب عن التحالف محمد كريم البلداوي في تصريح له ، إن “تحالف الفتح منذ ان تم تكليف محمد توفيق علاوي لم يعقد أي لقاء او جلسة معه سرا او علنا ونقولها متاكدين من ذلك”.
وأضاف البلداوي، أن “تحالف الفتح سيكون له كلمته فقط على البرنامج الحكومي والتصويت على الوزراء وفق ما طلبته المرجعية وساحات التظاهر”.
وأوضح، أن “تحالف الفتح لن يفرض او يقترح أسماء على كابينة علاوي حتى اللحظه , الا اننا ناشدناه عبر بيانات وتصريحات الابتعاد عن الضغوط الفئوية والكتلوية بتشكيل حكومته خاصة مطالبات السنة والكرد”, مطالبا علاوي بـ”المضي بتشكيل حكومته المقبل بما ينسجم مع مطالب الشعب ووضع مسطرة تنطبق على الجميع”. 
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