شنكالي: خمسة مرشحين لكل وزارة.. وهذه أهم خطوة لنجاح علاوي في ادارة الأزمة

بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الأربعاء، أن الكتل السياسية ستقدم خمسة مرشحين لعلاوي لكل وزارة حيث سيكون الاختيار متاحا له، لافتا الى ان الكتل الكردية لن تتنازل عن استحقاقاتها الدستورية.



وقال شكالي في تصريح متلفز ان “الكتل ستقدم خمسة مرشحين لعلاوي لكل وزارة والاختيار يرجع له”.



وأضاف ان “الكتل الكردية لن تتنازل عن استحقاقاتها الدستورية، كما انها مستعدة للتفاوض وفق شروط محددة لكنها لن تتنازل”.



وبين ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لن يستطيع فرض رأيه على الكتل الكردية”، لافتا الى ان “مفاوضات الكرد مع علاوي لم تصل لمرحلة التباحث”.



وذكر: “سنرضى بوزارة النفط ان اعطونا إياها”، موضحا ان “بنكين ريكاني وفؤاد حسين هما خيارات محمد علاوي”.



وازاد ان “اهم خطوة لنجاح علاوي في ادارة الازمة هو تحديد موعد معلوم لاجراء الانتخابات المبكرة”.

ع د