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الخميس, 13 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:30 ص

خبير زلزالي يحذر من هزات أرضية تضرب ست محافظات عراقية

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رجح الخبير الزلزالي عبد الكريم عبدالله تقي ، ، تسجيل موجة زلازل مرتقبة ضمن المناطق الحدودية لمحافظات أربيل والسليمانية ودهوك وميسان وديالى وواسط، عازيا الامر الى النشاط المفرط للقشرة الأرضية بين العراق وايران.


وقال تقي في تصريح صحفي ان “الاحزمة الزلزالية تمر بنشاط مفرط ضمن القشرة الأرضية بين العراق وايران داخل حيز زاكروس ونشاط اخر ضمن الصفيحات الأرضية بين تركيا والعراق وايران وتتركز بمضيق هرمز”.


وأضاف ان “هذا النشاط من المرجح يولد هزات أرضية ضمن المناطق الحدودية العراقية لست محافظات عراقية”، لافتا الى “انها تشمل دهوك وشمال شرق أربيل وشرق كل من السليمانية وديالى وواسط وميسان”.


وأوضح ان “الهزات الأرضية المتوقعة ربما تتراوح درجاتها بين 3 و4 على مقياس رختر”،”.

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