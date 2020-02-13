التعليم العالي تعلن عن ألية عودة المرقنة قيودهم







اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ألية عودة المرقنة قيودهم.



وقالت في بيان انه تمت الموافقة على اعتماد ألية عودة المرقنة قيودهم للدراسة الاولية بان يتم اعادة الطالب الى مرحلة دراسية ادنى اذا كان راسبا بمواد المرحلة ومواد العبور من المرحلة الادنى .



واضافت انه يتم اعادة الطالب الى المرحلة نفسها اذا كان راسباً بمواد المرحلة فقط وناجحا بمواد المرحلة وراسب بمواد العبور فقط على ان لا يترتب على ذلك صعوده الى مرحلة اعلى.



واوضحت انه يتم مطالبة الطلبة مدار البحث باداء جميع مواد المرحلة المعادين اليها دواما وامتحانا باستثناء الطلبة المرقنة قيودهم للسنة الدراسية ٢٠١٨-٢٠١٩ اذ يتم مطالبتهم بالمواد الراسبين بها فقط لعدم مضي وقت طويل ( سنوات دراسية ) على ترقين قيدهم .