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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:27 ص

خلية الصقور تحبط أخطر مخطط إرهابي لاستهدف الثوار في الساحات

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قالت مصادر أمنية ، إن خلية الصقور الاستخبارية، التابعة للجيش الوطني، أحبطت أخطر مخطط إرهابي كان يستهدف القوات الأمنية النظامية والمحتجون  في بغداد والمحافظات.
وأكد مدير عام استخبارات مكافحة الإرهاب، والذي يتولى رئاسة خلية الصقور الاستخبارية، أبو علي البصري في تصريحات صحفية، أن خلية الصقور تمكنت من إحباط المخطط الذي يمكن وصفه بانه أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات.
وأضاف، البصري أن المخطط كان يهدف إلى  إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي واستغلالها  في حصد المزيد من أرواح الأبرياء  وتدمير الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن القوات اعتقلت المسؤول عن التوجيه والتنفيذ في تنظيم “داعش” والمسؤل عن المجموعة المكلفة بالعملية الإرهابية.

ع د

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