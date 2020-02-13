لجنة نيابية تستبعد اجراء انتخابات مبكرة لصعوبة تطبيق قانون الانتخابات على ارض الواقع

استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية شيروان ميرزا اجراء انتخابات مبكرة لصعوبة تطبيق قانون الانتخابات على ارض الواقع.



وقال ميرزا،”: ان قانون الانتخابات صوّت عليه البرلمان في جلسة خلت من القوى الكردية وبعض الكتل الاخرى. مشددا على ضرورة ان يكون هناك اجماع سياسي وتوافق على القانون قبل اقراره، لانه يهم الشعب العراقي، ويحدد مصير العملية السياسية.



واضاف: ان البرلمان عندما صوّت على القانون ألزم اللجنة القانونية إعداد جدول ملحق للقانون يحدد توزيع الدوائر الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات المصوت عليه، إلا ان اللجنة الى الآن لم تعد هذا الملحق، ما ادى الى عدم ارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.



واوضح: ان اجراء الانتخابات المبكرة في ظل الظرف الراهن، والصيغة الحالية للقانون، صعب للغاية، لصعوبة تطبيق القانون على ارض الواقع. مؤكدا لا نية لدى مجلس النواب اجراء تعديلات على القانون، وانما سيتم إلحاق جدول للقانون يخص توزيع الدوائر الانتخابية.



ولفت الى: ان القوى الكردية لديها موقف من قانون الانتخابات، وتعتقد انه غير واقعي، لاسيما فيما يخص الدوائر الصغيرة داخل المحافظة الواحدة، والتي يفترض ان تكون دائرة واحدة بدلا من المتعددة لغرض تحقيق العدالة لجميع المكونات.

بدوره، أكد النائب المستقل في مجلس النواب، عامر الفائز، أن قانون الانتخابات غير مكتمل، لافتا إلى أن الدوائر الانتخابية أحد اسباب عدم اكتماله.



وقال الفائز في حديث صحفي”: إنه “وبسبب انشغال الكل بإيجاد شخصية لشغل منصب رئيس الوزراء، نسي الجميع ان قانون الانتخابات غير مكتمل”.

وأضاف أن “موضوع الدوائر الانتخابية لكل محافظة لم يتم تحديده الى الآن، فضلا عن الاجراءات اللوجستية لقانون الانتخابات.