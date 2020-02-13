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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:02 ص

جبهة النجيفي تؤكد دعمها لرئيس الوزراء المكلف بعدم ترشيح اسماء او المطالبة بحصص وزارية

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اكدت جبهة الانقاذ والتنمية التي يراسها اسامة النجيفي دعمها لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بعدم ترشيح اسماء او المطالبة بحصص وزارية.

وقال بيان للجبهة بعد اجتماعها برئاسة اسامة النجيفي رئيس الجبهة مساء امس  ان : الجبهة تدعم / علاوي/ على وفق الشروط التي ثبتت بيان الجبهة في أعقاب التكليف مباشرة من شخصيات مستقلة تماما عن أي حزب أو كتلة سياسية وأن تنجز الحكومة الجديدة مطالب الحراك الشعبي وأهدافه وفق برنامج معلن.

واضاف ان : الجبهة لن ترشح أية شخصية لتولي أي منصب في الحكومة وان تعمل على انجاز الانتخابات المبكرة بسقف لا يتجاوز السنة ، بعد انجاز القوانين والاجراءات التي تضمن اجراء انتخابات نزيهة بمشاركة واشراف الأمم المتحدة .

واشار البيان الى اهمية أن يتضمن البرنامج الحكومي خطة الوزارة في تقديم المسؤولين عن استهداف المتظاهرين إلى القضاء ، ومكافحة الفساد بطريقة قانونية شفافة قابلة للقياس .ويتعين على رئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة عدم الترشيح في الانتخابات القادمة .

وتابع : ستعمل الجبهة على التعاون مع أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب بهدف محاربة المحاصصة ، ودعم جهود رئيس الوزراء المكلف بعدم ترشيح أسماء أو المطالبة بحصص ، وفسح المجال واسعا أمام / علاوي / لاختيار أعضاء حكومته .

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