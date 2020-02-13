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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 10:56 ص

الناتو يستأنف عمل بعثته للتدريب في العراق

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ جينس ستولتنبرغ،عن استئناف عمل بعثة التدريب في العراق، عقب تعليق أنشطتها التدريبية بشكل مؤقت مطلع كانون الثاني الماضي.

وأضاف ستولتنبرغ في تصريح صحفي أدلى به من مقر الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن مهمة بعثة التدريب في العراق سوف تستأنف تنفيذ مهامها، لكن يجب أن نكون مستعدين لتوسيع المهمة والمساهمة أكثر في ضمان أمن العراق.

وأشار إلى أن وزراء دفاع الناتو سوف يعقدون، غدا الخميس، اجتماعا في بروكسل، سيتناولون فيه قضايا مثل التطورات في أفغانستان، ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى عمل بعثة التدريب في العراق ودور الناتو في الشرق الأوسط.

ولفت ستولتنبرغ، إلى أن الناتو ذهب إلى العراق بدعوة من حكومة بغداد، وسوف يبقى هناك طالما أرادت الحكومة العراقية ذلك.

وتضم بعثة الناتو في العراق، حوالي 500 مستشار عسكري.

وأعلن الناتو إيقاف أنشطته في العراق في 4 كانون الثاني الماضي، بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس  ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

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