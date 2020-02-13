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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 10:55 ص

الرافدين يمنح قروضا لترميم وتأهيل الدور السكنية تسدد على 10 أعوام

صرف الرافدين
أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أن القروض التي أطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية تم تحديدها بـ50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، إن “مدة تسديد القرض 10 سنوات”.

واشار الى ان “التقديم على قرض الترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض”.
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