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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 10:53 ص

مرصد صحفي : السلطات الامنية عاجزة بشكل فاضح عن ملاحقة قتلة الصحفيين

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دان المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقية العمل الإرهابي الذي أدى الى مقتل المشرف على قناة الرشيد الفضائية الشهيد نزار ذنون صباح الثلاثاء.

 وعبر المرصد في بيان عن يأسه الكامل من أي إجراء تقوم به السلطات الأمنية العراقية، وعجزها الفاضح عن ملاحقة قتلة الصحفيين.

 وقال علي بابان مدير عام قناة الرشيد الفضائية للمرصد  إن : ذنون استشهد أمس الاول  الثلاثاء بعد خروجه من منزله مع سائقه عند السابعة والنصف صباحا، حيث جرت  ملاحقتهما من قبل شخص يستقل دراجة نارية، وبعد خروجهما من محطة وقود (ملا حويش) في جانب الكرخ ترجل ذلك الشخص الذي كان مكشوف الوجه، وأطلق عدة رصاصات على الشهيد مباشرة دون أن يصيب السائق.

واضاف المرصد ان : الجهات الأمنية وكعادتها في مثل هذه الحوادث فإنها تغض الطرف، ولايصدر منها أي توضيح، ولاتكشف للرأي العام عن إجراءاتها بهذا الشأن مايدل عن عجزها، وعدم قدرتها على القيام بواجباتها تجاه الصحفيين الذين قتل منهم المئات منذ عام 2003 وحتى اليوم.

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