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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 01:02 ص

إعادة فتح جسر السنك والسماح بمرور المركبات

جسر الشعب
قال القائد الركن محمد البياتي السكرتير العسكري الخاص لقائد القوات المسلحة العراقية إن السلطات تمكنت منذ الصباح الباكر، وبمعاونة المحتجين، من إعادة فتح جسر السنك، والسماح بمرور المركبات والسكان عليه بحرية.
وشوهدت قوات الأمن بالقرب من رافعات تنقل حواجز إسمنتية وضعت لمنع المحتجين من عبور الجسر. وما زالت بعض خيام المحتجين موجودة هناك.

وبينما أحرق متظاهرون الإطارات تحت الجسر، قال سائق فوق السنك لرويترز: "فتح الجسر يسعدني"، وأضاف "الحكومة يجب أن تعمل على إرضاء المواطنين. لا نريد أي شيء آخر. نريد أن تعود الحياة لطبيعتها".
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