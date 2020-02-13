المنتخب الوطني يخسر أمام الأردن في بطولة الملك عبد الله لكرة السلة

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، أمام نظيره الأردني بفارق 6 نقاط في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة "الملك عبدالله"، لمقامة منافساتها في الأردن.

الموجهة التي أقيمت على قاعة الحسن، أنتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 83-77، ليتلقى ول خسارة له في البطولة التي استهل بها مشاركته، أمس الثلاثاء.



وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره السوري بنتيجة 63-60، أمس الثلاثاء.