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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 12:21 ص

المنتخب الوطني يخسر أمام الأردن في بطولة الملك عبد الله لكرة السلة

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خسر المنتخب الوطني لكرة السلة، أمام نظيره الأردني بفارق 6 نقاط في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة "الملك عبدالله"، لمقامة منافساتها في الأردن.
الموجهة التي أقيمت على قاعة الحسن، أنتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 83-77، ليتلقى ول خسارة له في البطولة التي استهل بها مشاركته، أمس الثلاثاء.

وكان المنتخب الوطني قد تغلب على نظيره السوري بنتيجة 63-60، أمس الثلاثاء.
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