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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 12:15 ص

السفير البريطاني ب‍بغداد: لا يمكن استمرار الاغتيالات وأعمال الخطف والترهيب

اغتيال مدني
أكدت الحكومة البريطانية، الاربعاء، انه لا يمكن استمرار الاغتيالات وأعمال الخطف في العراق.
وقال السفير البريطاني ب‍بغداد ستيفن هايكي في تغريدة له على موقع تويتر “صدمت بمقتل نزار ذنون على أيدي مهاجمين مجهولين”، مبينا ان “حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، علاوة على أنها حق يجب ان تفتخر به الأمة”.
وأضاف “لا يمكن استمرار هذه الاغتيالات وأعمال الخطف والترهيب”، مشددا على “محاسبة المسؤولين عنها”.
وافاد مصدر امني، امس الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا المشرف العام لقناة الرشيد الفضائية نزار ذنون ضمن منطقة حي الجامعة، غربي بغداد.
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