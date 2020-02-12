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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 09:19 م

فتح أحد الجسور الرئيسية في بغداد بعد إغلاق دام أشهر

جسر الأئمة

أعادت السلطات العراقية فتح أحد الجسور الرئيسية في بغداد يوم الأربعاء بعد إغلاق دام أشهر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في إشارة على هدوء الاضطرابات التي أودت بحياة مئات الأشخاص وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة العام الماضي.


ويؤدي جسر السنك، أحد الطرق الرئيسية عبر نهر دجلة الذي يقسم المدينة، إلى حي قريب من المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والدبلوماسية.


و يمتد بالتوازي مع جسر رئيسي آخر هو جسر الجمهورية الذي يربط المنطقة الخضراء نفسها بمعسكر الاحتجاج الرئيسي في ساحة التحرير والذي ما زال مغلقا.

وقال القائد الركن محمد البياتي السكرتير العسكري الخاص لقائد القوات المسلحة العراقية إن السلطات تمكنت منذ الصباح الباكر، و بمعاونة المحتجين، من إعادة فتح جسر السنك والسماح بمرور المركبات والسكان عليه بحرية.

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