بارزاني يلتقي محافظي مدن العراق

استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني؛ مساء الأربعاء؛ في بلدة صلاح الدين القريبة من أربيل؛ محافظي نينوى، كركوك، بغداد، الأنبار، الديوانية، ذي قار، صلاح الدين، واسط، ميسان، النجف، كربلاء، البصرة، ديالى، المثنى وأربيل؛ ونوابهم.



وبحسب بيان صادر عن بارزاني؛ ألقى الزعيم الكردي كلمة عزا خلالها الأزمات والمشاكل الحالية التي يعاني منها العراق إلى انتهاك الدستور، وقال «لو أن المصالحة الحقيقية اتبعت في العراق، والتزم الجميع بالدستور، لكان العراق الآن في حال أفضل».



وأكد بارزاني؛ على ثقافة التسامح والتعايش بين مكونات العراق، معبرا عن دعمه الكامل لتعزيز العلاقات والعمل المشترك في مجالات التنمية وإعادة الإعمار بين أربيل وبغداد.



وأفاد البيان أن الوفد الضيف أشاد بالاستقرار والانتعاش والتقدم الذي يشهده إقليم كردستان، ودعا أعضاء الوفد إلى نقل تجربة الإقليم وتطبيقها في المحافظات العراقية.



ووجه الوفد الضيف الشكر لشعب وحكومة الإقليم على إيواء مئات الآلاف من النازحين العراقيين الذين تعرضت ديارهم للهجمات الإرهابية؛ وأشاد الضيوف بالدور التاريخي للزعيم بارزاني مطالبين إياه بدور فعال في حل مشاكل العراق وإعادة الاستقرار والأمل للبلاد.



وعلق مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب على اللقاء؛ بأن بارزاني دائما يؤكد على استقرار العراق واستتباب الأمن وحرصه على التعايش السلمي والتآخي، وأن كردستان كان ولا يزال ملاذا آمنا لكافة أبناء العراق من مختلف القوميات والمذاهب، وأن الشعب الكردي متسامح وًمحب للسلام ويحترم الآخرين.



ونوه حبيب بأن الواجب الوطني يحتم على الشعب الكردي استقبال الأشقاء من المناطق المختلفة في العراق، واحترام حقهم في الحياة اللائقة، وأن زيارة المحافظين ونوابهم إلى أربيل واستقبال بارزاني لهم خير دليل على الاستقرار والأمان في كردستان.



واختتم خبيب؛ «على الذين يغردون خارج السرب ويتهمون الشعب الكردي باتهامات باطلة، تفهم الواقع والعيش المشترك والالتزام بالدستور من أجل عراق ديمقراطي فيدرالي موحد في لحظة تاريخية تتقلب فيها الظروف وتتبدل فيها المصائر بالمنطقة».