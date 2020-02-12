سقوط 7 جرحى باستهداف سيارة تابعة لـ ميلشيات “الحشد الشعبي”

سقط 7 جرحى باستهداف سيارة تابعة لـ ميلشيات “الحشد الشعبي” في محافظة نينوى بالعراق، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء،

ونقلت وكالة “سبوتنيك”، إن “عبوة ناسفة مزروعة حديثا على الطريق في منطقة “حي الرشيدية” في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد، انفجرت بسيارة تقل مجموعة من منتسبي “كتائب سيد الشهداء” المنضوية في الحشد الشعبي، ما أسفر عن إصابة سبعة منهم”.

وكانت إصابات الجرحى متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى “السلام” في حي الوحدة “جنوبي شرقي الموصل لتلقي العلاج .

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها “الخلافة الإسلامية”.