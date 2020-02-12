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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 08:04 م

السفير الفلسطيني العراق طردت غالبية الأسر الفلسطينية بعد 2003

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علق السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل، الأربعاء، على الأوضاع الأخيرة للفلسطينيين في العراق، مبينا ان الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 طردت غالبية الأسر الفلسطينية من مساكنها بسبب اتهامها بتأييد النظام السابق .
 وقال عقل، في تصريحات صحفية، اليوم، إن "الحكومة الفلسطينية ستخاطب الحكومة في بغداد بشأن أوضاع الفلسطينيين في العراق وضرورة إيجاد حل للأزمة، لكونها المسؤولة نظريا وعمليا عن تأمين سكن الفلسطينيين، بحسب تعهدات العراق في اتفاق بيروت عام 1953".
وكان عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، أكد أن 300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بـ "التشرد" بسبب إجراء اتخذته مفوضية اللاجئين بحقهم، وذلك بعد قيامها بإصدار قرار قطع بدلات الايجار عنهم، مضيفا أن أغلب أفراد هذه العائلات هم من المرضى وكبار السن والأطفال والأرامل.
يذكر ان أعداد الفلسطينيين في العراق تراجعت كثيرا بعد 2003 عقب سلسلة استهدافات.
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