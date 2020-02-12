انطلاق العملية الأمنية الأولي للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي

أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم الصفحة الأولى من عملية أمنية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم "أبطال العراق" تستهدف تطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها, والحدود العراقية -السورية - ، والعراقية -الأردنية من تنظيم"داعش" الإرهابي.

Copy أخبار متعلقة عبدالمهدي ومبعوث الخارجية الامريكية الخاص للتحالف الدولي يؤكدان ضرورة دعم التحالف للعراق