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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 06:02 م

"الفتح" للمكلف علاوي : احذر هؤلاء !

النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني

وجه تحالف "الفتح " رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن  من سماهم "سماسرة بيع الوزارات".

وقال القيادي في التحالف النائب احمد الكناني في تصريح صحفي : "اننا نريد تشكيل حكومة مواصفات وليست حكومة صفقات، وهذا امر شددنا عليه جداً لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".

وبين الكناني :" ان تشكيل جميع الحكومات السابقة، لم يخل من سماسرة بيع الوزارات، ولكن على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ان يكون حذرا في التعامل مع هؤلاء ولا يكرر اخطاء الماضي".

واضاف  :" ان الكثير من القوى السياسية خلال الحكومات السابقة تسلمت اموالا من اجل تسلم بعض الشخصيات وزارات معينة، لكن نحن نأمل ان تكون حكومة علاوي مختلفة عن الحكومات السابقة بهذا الجانب".

ف.ا
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