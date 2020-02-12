"الفتح" للمكلف علاوي : احذر هؤلاء !



وجه تحالف "الفتح " رسالة الى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن من سماهم "سماسرة بيع الوزارات".



وقال القيادي في التحالف النائب احمد الكناني في تصريح صحفي : "اننا نريد تشكيل حكومة مواصفات وليست حكومة صفقات، وهذا امر شددنا عليه جداً لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".



وبين الكناني :" ان تشكيل جميع الحكومات السابقة، لم يخل من سماسرة بيع الوزارات، ولكن على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ان يكون حذرا في التعامل مع هؤلاء ولا يكرر اخطاء الماضي".



واضاف :" ان الكثير من القوى السياسية خلال الحكومات السابقة تسلمت اموالا من اجل تسلم بعض الشخصيات وزارات معينة، لكن نحن نأمل ان تكون حكومة علاوي مختلفة عن الحكومات السابقة بهذا الجانب".



ف.ا