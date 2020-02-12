نائب كردي : رئيس الاقليم يبحث عن صفقة مع رئيس الوزراء المكلف



اكد عضو كتلة "المستقبل" في مجلس النواب سركوت شمس الدين، ان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يبحث عن صفقة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للحصول على امتيازات لحزبه في الحكومة المقبلة.



وقال شمس الدين في بيان صحفي :" ان الاحزاب الكردية تتفاوض مع بغداد من اجل تطبيق الدستور وحماية المتظاهرين والحفاظ على امن واستقرار الساحات، في حين ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتفاوض من اجل صفقة لابقاء وزرائه في الحكومة الاتحادية ".



واضاف :" ان حزب بارزاني يدعي بشكل مستمر بانه يحافظ على المصلحة العليا للاقليم،في حين ان مصالحه ومكتسباته اعلى واكبر من مصلحة الاقليم وشعبه والتي رماها منذ سنوات خلف ظهره".



ف.ا