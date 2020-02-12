بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 شباط 2020
آخر الأخبار
النجف تسوق 140 الف طن من محصول الرز "الفتح" للمكلف علاوي : احذر هؤلاء ! المطلبي : محمد علاوي لن ينجح بتقديم وزراء مستقلين نائب كردي : رئيس الاقليم يبحث عن صفقة مع رئيس الوزراء المكلف الكهرباء: قرب انجاز محطة بطاقة 750 ميكاواط وتوقف المشروع الشمسي نائبة كردية : علاوي سيقدم تشكيلته الحكومية غير كاملة خلال الفترة المحددة الأعرجي يكشف ما أبلغ به عبد المهدي علاوي السفير البريطاني يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات واعمال الخطف في العراق عثمان يستبعد موافقة الاحزاب الكردية على اختيار شخصيات كردية مستقلة في حكومة علاوي اياد علاوي يدعو المتظاهرين الى توثيق اسماء الذين يعتدون على النساء ويمارسون التهديد والترويع لتقديمهم الى العدالة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 05:53 م

نائب كردي : رئيس الاقليم يبحث عن صفقة مع رئيس الوزراء المكلف

سركوت شمس الدين

اكد عضو كتلة "المستقبل"  في مجلس النواب سركوت شمس الدين، ان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يبحث عن صفقة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي  للحصول على امتيازات لحزبه في الحكومة المقبلة.

وقال شمس الدين في بيان صحفي :" ان الاحزاب الكردية تتفاوض مع بغداد من اجل تطبيق الدستور وحماية المتظاهرين والحفاظ على امن واستقرار الساحات، في حين ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتفاوض من اجل صفقة  لابقاء وزرائه في الحكومة الاتحادية ". 

واضاف :" ان حزب بارزاني يدعي بشكل مستمر بانه يحافظ على المصلحة العليا للاقليم،في حين ان مصالحه ومكتسباته اعلى واكبر من مصلحة الاقليم وشعبه والتي رماها منذ سنوات خلف ظهره".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مسعود بارزاني

بارزاني يلتقي محافظي مدن العراق 12 شباط 2020 09:04 م

الغاز

الولايات المتحدة تقرر تمديد إعفاء العراق من العقوبات الإيرانية 12 شباط 2020 06:35 م

النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني

"الفتح" للمكلف علاوي : احذر هؤلاء ! 12 شباط 2020 06:02 م

سعد المطلبي

المطلبي : محمد علاوي لن ينجح بتقديم وزراء مستقلين 12 شباط 2020 05:57 م

ديلان غفور

نائبة كردية : علاوي سيقدم تشكيلته الحكومية غير كاملة خلال الفترة المحددة 12 شباط 2020 05:42 م

بهاء الاعرجي

الأعرجي يكشف ما أبلغ به عبد المهدي علاوي 12 شباط 2020 05:36 م

محمود عثمان

عثمان يستبعد موافقة الاحزاب الكردية على اختيار شخصيات كردية مستقلة في حكومة علاوي 12 شباط 2020 05:14 م

images-39

نائب: بلاسخارت تسعى لفض الاحتجاجات الشعبية في العراق 12 شباط 2020 03:56 م

التعليقات