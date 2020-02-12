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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 05:48 م

الكهرباء: قرب انجاز محطة بطاقة 750 ميكاواط وتوقف المشروع الشمسي

وزارة النفط تكشف طبيعة عقودها لتوفير الكهرباء


أعلنت وزارة الـكـهـربـاء قـرب انـجـاز محطة الرميلة الاسـتـثـمـاريـة، بينما حققت نسب انجاز متقدمة في مشروع محطة ذي قار الـكـهـربـائـيـة، ليسهم المـشـروعـان بـاضـافـة نحو 2250 ميغاواط الى المنظومة.

وقــال الـنـاطـق بـاسـم وزارة الـكـهـربـاء احمد الــعــبــادي فـــي تــصــريــح صحفي ان الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وملاكات محطة كـهـربـاء الرميلة الـغـازيـة، تـواصـلان أعــمــالــهــمــا فـــي نــصــب مــحــطــة الــرمــيــلــة الاستثمارية المركبة المتكونة مـن وحدتين بواقع 750 ميغاواط لكل وحدة.

واضاف ان نسبة الانجاز في هذا المشروع تـجـاوزت حاليا 50 بالمئة اذ بــدأت مراحل أعمال الهندسة المدنية التي تتضمن نصب القواعد الكونكريتية والهياكل الحديدية.

واشـار العبادي الـى ان مـدة انجاز المشروع تقدر بـ36 شهرا بحسب العقد المـبـرم بين الوزارة والشركة المنفذة.

واضـاف ان الملاكات الفنية والهندسية في مــشــروع مـحـطـة كـهـربـاء ذي قــار المـركـبـة وبـالـتـنـسـيـق مــع شــركــة جــنــرال الـكـتـريـك الاميركية، مستمرة بانجاز الاعمال الفنية والـهـنـدسـيـة والــوصــول بـهـا الــى مـراحـل مـتـقـدمـة مــؤكــدا ان انــجــاز هـــذه المـحـطـة سيسهم برفد المنظومة بـ 750 ميغاواط.

واوضــــح ان المــحــطــة تــعــد مــن المــشــاريــع الستراتيجية في المحافظة لكونها ستضيف (500) ميغاواط في المرحلة الاولى، و(250) فــي المـرحـلـة الـثـانـيـة، وهــذه الـطـاقـة تمكن الـــوزارة مـن زيــادة سـاعـات الـتـجـهـيـز، الـى جانب اسهامها بتوفير فرص عمل جديدة لابناء محافظة ذي قار.

ف.ا
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