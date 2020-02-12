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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 05:42 م

نائبة كردية : علاوي سيقدم تشكيلته الحكومية غير كاملة خلال الفترة المحددة

ديلان غفور


اكدت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور  ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيقدم تشكيلة الحكومة الجديدة خلال الفترة المحددة.

وقالت النائبة ديلان غفور " ان حوارات محمد توفيق علاوي مع الاطراف السياسية مستمرة لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، مشيرة الى ان الفترة المحددة لتشكيل الحكومة هي شهر واحد فقط.

واضافت: ان علاوي يريد من خلال حواراته الوصول الى تشكيلة حكومية متوازنة تحصل على موافقة الاطراف السياسية والمتظاهرين.

واكدت ان علاوي سينجح في تقديم تشكيلته الحكومية خلال الفترة الزمنية المحددة وربما لن تكون كاملة وقد تكون النصف + واحد، لكنه سينجح في تقديم التشكيلة الوزارية الى مجلس النواب بكل الاحوال.

ف.ا
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