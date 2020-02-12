الأعرجي يكشف ما أبلغ به عبد المهدي علاوي



كشف ‏‏‏‏‏‏نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، ما أبلغ به رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.



وقال الأعرجي في تغريدة على تويتر: "بعد أن إلتقى يوم أمس رئيس الوزراء المكلف بالمستقيل، أبلغ الثاني الكتل السياسية بأنه لن يستمر في منصبه ولو لدقيقة واحدة بعد مرور ٣٠ يوماً من تأريخ التكليف، وبذلك يحل رئيس الجمهورية محله وفقاً للمادة ٨١ من الدستور".



وأضاف ان "هذه وسيلةٌ للضغط على تلك الكتل لقبول منهجية علاوي بالإصلاح!".



وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقبل أمس رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وبحث الجانبان "تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة والتأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الاسراع بإختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة".



ف.ا