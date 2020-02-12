عثمان يستبعد موافقة الاحزاب الكردية على اختيار شخصيات كردية مستقلة في حكومة علاوي





استبعد القيادي الكردي محمود عثمان موافقة الاحزاب الكردية على اختيار شخصيات كردية مستقلة من خارج الوسط السياسي الكردي لتكليفهم وزراء في حكومة محمد علاوي ".



وقال عثمان ان الاحزاب السياسية العراقية كافة ستقدم مرشحيها لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، وسيكون الاستيزار بموافقتها ، كما حصل في الحكومات السابقة ، مبينا انه من غير الصحيح اطلاق تصريحات باختيار مستقلين من خارج الاحزاب لتكليفهم بحكومة علاوي ، على اعتبار ان الكتل السياسية هي التي ترشح للمناصب الوزارية وهذا معناه فقدان مبدأ الاستقلال ".



واوضح ان الكتل الشيعية اعطت الضوء الاخضر لعلاوي باختيار مرشحين مستقلين للوزارات ، ولكن مشروطة بالعمل بالمثل للكتل السنية والكردية ، والا ستعيد النظر بقرراها ، لافتا الى ان عدم موافقة الاحزاب على الوزراء سيفشل التكليف وعمل الوزارة ايضا ".



واشار الى ان لدى الاحزاب شخصيات نزيهة معتبرة وقادرة على العمل بمهنية ونزاهة ، وليس من المنطق رفض الشخصيات الحزبية بالكامل وهذا الامر غير واقعي ".



ولفت عثمان الى محمد توفيق علاوي حصل على تاييد ايران وامريكا ، ولكنه غير قادر على ادارة المرحلة الحالية والمستقبلية للبلاد ، لعدة اسباب اهمها عدم قدرته على ارضاء الشارع العراقي ، والكتل السياسية في ان واحد ، وصعوبة الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد.



ف.ا