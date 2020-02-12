متظاهرون يحرقون الإطارات في تقاطع البهو وسط الناصرية

قطع محتجون في مدينة الناصرية تقاطع بهو الإدارة المحلية من خلال حرق الإطارات في تصعيد احتجاجي على خلفية تعرض احد المحامين الناشطين في ساحة الاعتصام إلى حادث إطلاق النار من قبل مجهولين بالقرب من محكمة ذي قار.



وقال نشطاء، إن هذا التصعيد يأتي بعد يومين من استئناف الدوام في المدارس والكليات بشكل تدريجي وفتح الجسور.



هذا وتعرض محامي إلى حادث إطلاق نار بالقرب من مبنى محكمة ذي قار من قبل مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار، حيث تم نقل المحامي إلى المستشفى وهو في حالة حرجة نتيجة إصابته بطلق ناري في منطقة الرأس فيما باشرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادث.