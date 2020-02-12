عاجل| بعد ساعات من افتتاحه .. متظاهرون يعيدون إغلاق “جسر السنك” وسط بغداد ع د Copy أخبار متعلقة العشرات من أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية عاجل.. متظاهرون يغلقون مبنى تربية البصرة وسط المحافظة ميليشيات إيران تقرر إنهاء انتفاضة العراق بالقتل.. ومطالبات بتدخل دولي لإنقاذ المتظاهرين 30 مصابا جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين وسط بغداد بدء فض "اعتصام السنك".. والقوات الأمنية تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز القاتلة على المتظاهرين عاجل.. إغلاق جسر الجادرية باتجاه الكرادة وسط بغداد