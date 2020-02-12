بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 شباط 2020
آخر الأخبار
السفير البريطاني يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات واعمال الخطف في العراق عثمان يستبعد موافقة الاحزاب الكردية على اختيار شخصيات كردية مستقلة في حكومة علاوي اياد علاوي يدعو المتظاهرين الى توثيق اسماء الذين يعتدون على النساء ويمارسون التهديد والترويع لتقديمهم الى العدالة متظاهرون يحرقون الإطارات في تقاطع البهو وسط الناصرية الثورة الإيرانية... 41 عاما من حروب الوكالة وانقلاب الخميني على تطلعات الإيرانيين باسيج التلاميذ.. إيران تجند أطفال المدارس في صفوف ميليشياتها البياتي: 50 مختطفا واغتيال 22 ناشطاً ومدوناً في العراق استشهاد متظاهر متأثرا بجراحه في أحداث النجف ناشطات وثائرات العراق.. يتحضرّن لـ "مليونية نسوية" وسط بغداد الزراعة النيابية تعلن تخصيص تريليون دينار قروضا لدعم الفلاحين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 02:57 م

الطيران الأمريكي يشن 3 غارات على القامشلي شمال شرقي سوريا

التحالف الدولي

شنت طائرات أمريكية، صباح الأربعاء، ثلاث غارات جوية على قرية "خربة عمو" بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
وذكرت مصادر، أن مدنيا قتل وأصيب آخر خلال إطلاق عناصر من القوات الأمريكية النار تجاه أهالي قريتي "خربة عمو" و"حامو شرق" بمدينة القامشلي، خلال محاولة الأهالي منع مرور 4 عربات مدرعة للجيش الأمريكي، عند حاجز تابع للجيش السوري.
وردا على اعتداء القوات الأمريكية تصدى الأهالي للمدرعات وأعطبوا 4 منها، في حين سارعت القوات الأمريكية لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها. 
وفي السياق ذاته وخلال مرور عدد من مدرعات الجيش الأمريكي في قرية "بوير البوعاصي" بريف مدينة القامشلي اعترضها أهالي القرية ورشقوها بالحجارة وأجبروها على التوقف في الوقت الذي اعتلى فيه عدد من الأهالي إحدى العربات التي تحمل العلم الأمريكي وأنزلوه عن ساريتها.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس الأمة

مجلس الأمن يصوت اليوم الأربعاء على قرار يدعم وقف إطلاق النار بليبيا 12 شباط 2020 02:52 م

ترامب

واشنطن تتهم 5 أشخاص بانتهاك العقوبات على إيران 12 شباط 2020 11:52 ص

مايك بومبيو

اتهام أميركي لإيران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر الاتصالات 12 شباط 2020 11:22 ص

image

زعيم كوريا الشمالية يبعث برسالة إلى الرئيس الإيراني 11 شباط 2020 07:47 م

القوات الأمريكية

"الناتو" يبحث زيادة مهمة التدريب التي يقوم بها في العراق ضد "داعش" 11 شباط 2020 06:22 م

صادقي

نائب إيراني: الفساد يسيطر على الانتخابات البرلمانية بطهران 11 شباط 2020 01:07 م

مجلس النواب اللبناني

متظاهرون لبنانيون يحاصرون مجلس النواب احتجاجا على حكومة دياب 11 شباط 2020 12:35 م

ترامب

ترامب يعتزم إنشاء أقوى قوات نووية في العالم 11 شباط 2020 10:49 ص

التعليقات