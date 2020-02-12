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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 شباط 2020 01:56 م

البياتي: 50 مختطفا واغتيال 22 ناشطاً ومدوناً في العراق

تظاهرات

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي عن إحصائية المخطوفين من المتظاهرين والناشطين والمدونين, مشيرا إلى أن المفوضية سجلت 72 حالة اختطاف أطلق سراح 22 فردا منهم.

وقال البياتي في تصريح صحفي, إن قيادة عمليات القت القبض على 7 عصابات للخطف في بغداد, وتنتظر المفوضية ابلاغها بالمزيد من التفاصيل والمعلومات عن هذه العصابات.

واضاف البياتي, ان من بين الاحصائيات المسجلة لدى المفوضية, 49 محاولة اغتيال استشهد على اثرها 22 مدون وناشط فيما بلغت عدد الاصابات منها 13 حالة و14 حالة اغتيال فاشلة, لافتا الى تضرر 418 بناية وممتلك خاص جراء احداث التظاهرات.

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