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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 12 شباط 2020 12:59 م

خبير أمني يطالب يتسليم مهمة حماية ساحات التظاهر لقوات أجنبية

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طالب خبير أمني، اليوم الاربعاء، بضرورة تسليم مهمة حماية ساحات التظاهر في عموم العراق الى “قوات اجنبية”.

وقال الخبير جاسم حنون في حديث له ، إن “ملف إخراج القوات الامنية هو من اصعب الملفات التي ستواجه رئيس الوزراء المكلف”.

وأضاف أنه “كان يفترض تسليم مهمة حماية ساحات التظاهر في عموم العراق لقوات اجنبية”.


ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شهدت الحركة الاحتجاجية في عموم البلاد اعمال عنف اسفرت عن سقوط المئات من الضحايا من القوات الاجنبية والمتظاهرين.

ع د

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