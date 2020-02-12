المطلبي: مفاوضات تشكيل الحكومة معقدة للغاية

وصف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاربعاء، مفاوضات تشكيل الحكومة المقبل بالمعقدة للغاية، مرجحا عدم نجاح رئيس الوزراء المكلف بتقديم وزراء مستقلين في حكومته.

وقال المطلبي في تصريح له ان ” الحديث عن انتهاء تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي غير صحيح بالمطلق”.

واضاف ان “المباحثات مازالت جارية بشان تشكيل الحكومة وهي معقدة للغاية بسبب ضيق الوقت واصرار الكتل السياسية سيما خارج البيت الشيعي على مناصبها”.

واوضح المطلبي ان “علاوي لن ينجح في اختيار وزراء مستقلين 100% رغم انفتاح بعض الكتل مثل دولة القانون التي لم ترشح اي شخص للوزارة المقبلة “، مشيرا إلى أن “ائتلافه يرقب المباحثات السياسية وسيصوت وفق مصالح الشعب العراقي فقط”.

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