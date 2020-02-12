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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 12 شباط 2020 12:45 م

ناشطات وثائرات العراق.. يتحضرّن لـ "مليونية نسوية" وسط بغداد

تظاهرات نساء العراق

تنطلق، غدا الخميس، مليونية نسوية في العاصمة بغداد، حيث ستكون الأولى والأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، وذلك للتأكيد على دور المرأة الفاعل في التظاهرات.

وقالت "اللجنة المنظمة لانتفاضة تشرين" في بيان، إن "تظاهرة نسوية ستنطلق، غدا الخميس،  للتأكيد على دور المرأة الفاعل الذي ظهر في كل المواقف الوطنية، وكانت لها البصمة التي يفخر بها كل عراقي أصيل منذ اليوم الأول من انتفاضة تشرين".

كما أشارت اللجنة إلى أن "هذه المسيرة هي وفاء للعراق وللقتلى وفي طليعتهم سارة طالب، وهدى خضير، وزهراء القره لوسي، وجنان الشحماني، اللواتي اغتالتهن عناصر مسلحة لنشاطهن في تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي، ضد الطبقة السياسية الحاكمة".

هذا وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن ناشطات وثائرات التحرير دعوات لجميع نساء بغداد والعراق لمسيرة بنفسجيّة ورديّة في ساحة التحرير في الساعة ١٢ ظهراً في نفق السعدون، للتأكيد والتجديد على حب العراق.

هذا وقد طالبنا الناشطات على مواقع التواصل بارتداء  اللون البنفسجي أو الوردي فقط لإثبات دور المرأة في الثورة وعدم السماح بالتعدي على سمعتها وخصوصيتها وحريتها ودورها الفاعل في ثورة تشرين، مؤكدات على ان "النساء مكمّلات لثوّار ثورة تشرين وسننتصر معاً".

واستشهد في التظاهرات غير المسبوقة التي اندلعت في بداية تشرين الأول ، نحو 550 شخصاً في أنحاء مختلفة من البلاد الغنية بالنفط والغارقة في نزاعات أمنية وسياسية منذ نحو أربعة عقود.

إلى ذلك دفعت الاحتجاجات الشبابية رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، للاستقالة، وجرى تكليف وزير الاتصالات السابق، محمد علاوي، بتشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه الثاني من آذار المقبل.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، معتبرين أنه شخصية قريبة من النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد.

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