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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 شباط 2020 12:37 م

الزراعة النيابية تعلن تخصيص تريليون دينار قروضا لدعم الفلاحين

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الزراعة النيابية تعلن تخصيص تريليون دينار قروضا لدعم الفلاحين




اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، امس الثلاثاء، انه سيتم تخصيص ترليون دينار قروضا لدعم الفلاحين.


وقال في بيان ، إن لجنته “وضعت خطة متكاملة تتناغم مع القرار النيابي بدعم المنتوج المحلي وإيقاف الاستيراد لكل المنتوجات الزراعية والثروة الحيوانية”. مبينا أن “الخطة تتضمن توفير مبلغ تريليون دينار عراقي للمصرف الزراعي للبدء بإقراض الفلاحين وذوي الاختصاص أرباب المشاريع الزراعية للمساهمة في دعمهم ودعمهم للارتقاء بالزراعة العراقية».
واوضح ان “حماية المنتوج الوطني والزراعي والحيواني ضرورة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وسنبذل قصارى جهدنا للاستمرار بدعم المنتوج الوطني ومنع الاستيراد، وبالأخص بيض المائدة والدجاج الحي والمجمد والاسماك الحية والمجمدة والمبردة و٢٧ مادة أخرى».

 وبيّن الشمري ان “هناك خطة لتفعيل ما يقارب مليون دونم للاستثمار في بادية السماوة والنجف الأشرف للتوسع في المشاريع الزراعية». مشددا على النجاح الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من المحاصيل الزراعية، بعد أن كان يتم استيرادها في وقت سابق، ومنها الحنطة والشعير والتمور والبيض والدجاج والاسماك، وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية
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