مفوضية حقوق الانسان توثق استشهاد واصابة عدد من المتظاهرين في بغداد والمحافظات



وثقت مفوضية حقوق الانسان استشهاد واصابة عدد من المتظاهرين في بغداد وعدد من المحافظات.



وقال بيان للمفوضية :" ان فرق الرصد واصلت توثيقها لما رافق التظاهرات خلال اليومين الماضيين في بغداد وباقي المحافظات "، مشيرة الى استشهاد متظاهر واحد في محافظة ذي قار ، واصابة اثنين من المتظاهرين واثنين من القوات الامنية في منطقة ساحة الوثبة في بغداد اثر قيام عدد من الأشخاص باستخدام قنابل المولوتوف والقنابل اليدوية والأسلحة النارية ضد القوات الامنية ، اضافة الى تسجيل حالتي اختطاف لناشطين اثنين في بغداد والنجف الاشرف ".



واشادت المفوضية بالتعاون بين المتظاهرين والقوات الامنية الذي انعكس ايجابا" في عدد من المحافظات بعودة الدوام في المدارس والجامعات وفتح الطرق الداخلية والخارجية وعودة الدوام في المؤسسات الحكومية وتواجد القوات الامنية في ساحة التظاهرات .



وطالبت المفوضية القوات الامنية والمتظاهرين السلميين بالمزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها والبقاء في الاماكن المحددة للتظاهر وتجنب الاحتكاك مع القوات الامنية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.