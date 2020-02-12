بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 شباط 2020
آخر الأخبار
السفير البريطاني يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات واعمال الخطف في العراق عثمان يستبعد موافقة الاحزاب الكردية على اختيار شخصيات كردية مستقلة في حكومة علاوي اياد علاوي يدعو المتظاهرين الى توثيق اسماء الذين يعتدون على النساء ويمارسون التهديد والترويع لتقديمهم الى العدالة متظاهرون يحرقون الإطارات في تقاطع البهو وسط الناصرية الثورة الإيرانية... 41 عاما من حروب الوكالة وانقلاب الخميني على تطلعات الإيرانيين باسيج التلاميذ.. إيران تجند أطفال المدارس في صفوف ميليشياتها البياتي: 50 مختطفا واغتيال 22 ناشطاً ومدوناً في العراق استشهاد متظاهر متأثرا بجراحه في أحداث النجف ناشطات وثائرات العراق.. يتحضرّن لـ "مليونية نسوية" وسط بغداد الزراعة النيابية تعلن تخصيص تريليون دينار قروضا لدعم الفلاحين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 شباط 2020 12:15 م

نائب عن كتلة شيعية : طلبات الكتل الكردية والسنية من رئيس الوزراء المكلف ستعقّد المشهد السياسي

1022020143511622020105911491877Image1
نائب عن كتلة شيعية : طلبات الكتل الكردية والسنية من رئيس الوزراء المكلف ستعقّد المشهد السياسي



حذر  النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني  من ان طلبات الكتل الكردية والسنية من رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعقّد المشهد السياسي وستجر الامور  الى ما لا تحمد عقباه حسب تعبيره.

وقال الكناني في تصريح صحفي ، ان "موقف الكتل الشيعية بمراعاة  الظرف الذي يمر به البلد من حيث التظاهرات وامتعاض الشعب العراقي من اداء الفترة السابقة ، يحسب لها".

وأضاف انه "من المفروض على الكتل السنية والكردستانية مراعاة ما يمر به البلد من أزمات، والمطلوب من الجميع ان يتخلى عن مصالحه الشخصية والفئوية والطائفية من اجل مصلحة العراق" ، مبينا انه " اذا استمر الوضع على ما هو عليه، فان طلبات الاكراد والسنة ستعقّد المشهد السياسي ، والأمور ستنجر الى ما لا تحمد عقباه حسب تعبيره.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محمود عثمان

عثمان يستبعد موافقة الاحزاب الكردية على اختيار شخصيات كردية مستقلة في حكومة علاوي 12 شباط 2020 05:14 م

images-39

نائب: بلاسخارت تسعى لفض الاحتجاجات الشعبية في العراق 12 شباط 2020 03:56 م

تظاهرات

البياتي: 50 مختطفا واغتيال 22 ناشطاً ومدوناً في العراق 12 شباط 2020 01:56 م

المطلبي

المطلبي: مفاوضات تشكيل الحكومة معقدة للغاية 12 شباط 2020 12:53 م

النجف

استشهاد متظاهر متأثرا بجراحه في أحداث النجف 12 شباط 2020 12:53 م

ستيفن هايكي

بريطانيا: لا يمكن استمرار الاغتيالات وأعمال الخطف في العراق 12 شباط 2020 12:35 م

NB-214306-636395892791910558

نائب يدعو رئيس الوزراء المكلف الى انهاء الدولة العميقة، المتحكمة بالدولة العراقية 12 شباط 2020 12:18 م

parlaman-iraq

حراك برلماني لإلغاء تعيينات الدرجات الخاصة في حكومة عبدالمهدي 12 شباط 2020 12:16 م

التعليقات