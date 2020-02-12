نائب عن كتلة شيعية : طلبات الكتل الكردية والسنية من رئيس الوزراء المكلف ستعقّد المشهد السياسي







حذر النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني من ان طلبات الكتل الكردية والسنية من رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعقّد المشهد السياسي وستجر الامور الى ما لا تحمد عقباه حسب تعبيره.



وقال الكناني في تصريح صحفي ، ان "موقف الكتل الشيعية بمراعاة الظرف الذي يمر به البلد من حيث التظاهرات وامتعاض الشعب العراقي من اداء الفترة السابقة ، يحسب لها".



وأضاف انه "من المفروض على الكتل السنية والكردستانية مراعاة ما يمر به البلد من أزمات، والمطلوب من الجميع ان يتخلى عن مصالحه الشخصية والفئوية والطائفية من اجل مصلحة العراق" ، مبينا انه " اذا استمر الوضع على ما هو عليه، فان طلبات الاكراد والسنة ستعقّد المشهد السياسي ، والأمور ستنجر الى ما لا تحمد عقباه حسب تعبيره.