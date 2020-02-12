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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 شباط 2020 12:10 م

مسعود بارزاني ووزير الخارجية يؤكدان اهمية تلبية مطالب المتظاهرين ومراعاة عموم المكونات

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مسعود بارزاني ووزير الخارجية يؤكدان اهمية تلبية مطالب المتظاهرين ومراعاة عموم المكونات



بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني،  مع وزير الخارجية ، محمد علي الحكيم، الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات والمستجدات على مستوى العراق والمنطقة، وأكدا ضرورة تلبية مطالب المتظاهرين ومراعاة عموم المكونات.

وقال بيان ان  بارزاني، استقبل  في منتجع صلاح الدين، محمد علي الحكيم وزير الخارجية والوفد المرافق له وتم خلال اللقاء التباحث حول الأوضاع السياسية وآخر المتغيرات والمستجدات على مستوى العراق والمنطقة، كما جرى تبادل الآراء ووجهات النظر حيال تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية.

كما تم تسليط الضوء على العملية السياسية في العراق وكيفية التصدي لأزمات العراق.

واكد الجانبان اهمية تلبية مطالب المتظاهرين مع مراعاة مطالب عموم المكونات في العراق.
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