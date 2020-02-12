مسلسل الاغتيالات مستمر .. وتفسيران احلاهما "كارثة" !!



ضحية جديدة من ضحايا الميليشيات المسلحة المنفلتة سقطت في بغداد يوم امس ، ضمن سلسلة من عمليات الاغتيال المنظمة ، التي طالت الصحفيين والناشطين وكل اصحاب الاصوات الحرة .



ولا يبدو ان لهذه العمليات ، التي اصبحت ظاهرة شبه يومية ، نهاية قريبة في المدى المنظور في ظل الاوضاع المرتبكة الراهنة وعدم وجود ما يوحي بتغييرها قريبا ...



نزار ذنون المدير المفوض لمجموعة شركات ، تم اغتياله في بغداد يوم امس ، في يوم استثنائي كان الناس مبهورين فيه بالبساط الثلجي الابيض الذي جادت به الطبيعة على العاصمة ...



عملية اغتيال ذنون ستمر ، كما سابقاتها العديدة ، مرور الكرام ، وستليها عمليات اخرى واخرى ، دون ان تحرك الحكومة واجهزتها الامنية ساكنا ، وستصبح رقما مضافا الى احصائيات المنظمات المعنية بحقوق الانسان ، في الوقت الذي يمد فيه شبح الخوف ظلاله على اركان المجتمع العراقي المبتلي بحكامه الفاسدين .



ان هذه الجريمة والجرائم الكثيرة التي سبقتها ،دون الكشف عن مرتكبيها الذين يعرفهم القاصي والداني ، لايمكن تفسيرها الا باحد تفسيرين ، احلاهما مر ، فاما ان تكون السلطات متواطئة او ضالعة فيها ، وهذه كارثة ، او ان تكون ليست ضالعة بشكل مباشر لكنها تعرف مرتكبيها ولا تملك القدرة والقوة على محاسبتهم ، وفي هذه الحلة فالكارثة اعظم .. وكان الله في عون العراقيين ، مشاريع الاغتيال و الاختطاف والتصفية ....

