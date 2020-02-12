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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 شباط 2020 12:03 م

مسلسل الاغتيالات مستمر .. وتفسيران احلاهما "كارثة" !!

2019-12-09T105847Z_2061644319_RC2MRD9RAYPT_RTRMADP_3_IRAQ-PROTESTS
مسلسل الاغتيالات مستمر .. وتفسيران احلاهما "كارثة" !!

ضحية جديدة من ضحايا الميليشيات المسلحة المنفلتة سقطت في بغداد يوم امس ، ضمن سلسلة من عمليات الاغتيال المنظمة ، التي طالت الصحفيين والناشطين وكل اصحاب الاصوات الحرة .

 ولا يبدو ان لهذه العمليات ، التي اصبحت ظاهرة شبه يومية ، نهاية قريبة في المدى المنظور في ظل الاوضاع المرتبكة الراهنة وعدم وجود ما يوحي بتغييرها قريبا ...

نزار ذنون المدير المفوض لمجموعة شركات ، تم اغتياله في بغداد يوم امس ، في يوم استثنائي كان الناس مبهورين فيه بالبساط الثلجي الابيض الذي جادت به الطبيعة على العاصمة ...

عملية اغتيال ذنون ستمر ، كما سابقاتها العديدة ، مرور الكرام ، وستليها عمليات اخرى واخرى ، دون ان تحرك الحكومة واجهزتها الامنية ساكنا ، وستصبح رقما مضافا الى احصائيات المنظمات المعنية بحقوق الانسان ، في الوقت الذي يمد فيه شبح الخوف ظلاله على اركان المجتمع العراقي المبتلي بحكامه الفاسدين .

ان هذه الجريمة والجرائم الكثيرة التي سبقتها ،دون الكشف عن مرتكبيها الذين يعرفهم القاصي والداني ،  لايمكن تفسيرها الا باحد تفسيرين ، احلاهما مر ، فاما ان تكون السلطات متواطئة او ضالعة فيها  ، وهذه كارثة ، او ان تكون ليست ضالعة بشكل مباشر لكنها تعرف مرتكبيها ولا تملك القدرة والقوة على محاسبتهم ، وفي هذه الحلة فالكارثة اعظم .. وكان الله في عون العراقيين ، مشاريع الاغتيال و الاختطاف والتصفية .... 
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