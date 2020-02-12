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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 12 شباط 2020 11:59 ص

كورونا يصل إيران.. تسجيل أول حالة وفاة بأعراض مشابهة للفايروس المنتشر

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كشفت صحيفة إيران الرسمية عن وفاة امرأة (63 عاماً) في إحدى مشافي العاصمة طهران، كانت تحمل أعراضا تشبه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وأضافت الصحيفة، أنه عند ظهيرة يوم الاثنين الماضي تلقت الشرطة بلاغاً بوفاة امرأة بشكل مثير للشبهة في أحد مشافي طهران.

وتابعت، أن الشرطة بدأت تحقيقاتها على الفور وأنه بناء على المعلومات الأولية ووفقا لأقوال الفريق الطبي في المشفى فإنه يحتمل أن تكون الوفاة بسبب الإصابة بـ "فيروس" كورونا.

وقالت الصحيفة، إنه تم عرض الجثة على الطب العدلي لمتابعة التحقيقات.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الصحة بشأن التقرير، بينما كان وزير الصحة نفى مؤخرا تسجيل أي إصابة في البلاد بالفيروس.

على صعيد متصل أكدت وزارة الصحة الإيرانية أن الفحوص التي تم إجراؤها على الطلاب الإيرانيين العائدين من مدينة ووهان الصينية تشير إلى عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" لكنهم سيبقون في الحجر الصحي لأسبوع آخر.

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