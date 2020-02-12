بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 12 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 شباط 2020 11:57 ص

الزراعة : موجة الثلوج لم تضر بمحصولي الحنطة والشعير

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الزراعة : موجة الثلوج لم تضر بمحصولي الحنطة والشعير

اكدت وزارة الزراعة، عبور موجة الثلوج بعموم العراق ، دون الاضرار بمنتوجي الحنطة والشعير لعبورهما مرحلة الانبات، مبينة :" ان باقي الخضراوات والفواكه المزروعة للموسم الحالي جميعها مغطاة".

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف :" ان موجة الثلوج التي سقطت كان من الممكن ان تضر بمنتوجي الحنطة والشعير ، لو كانا في بداية الموسم الزراعي ".

واوضح :" ان الفواكه والخضر في العراق خلال الموسم الحالي زرعت مغطاة ، ما يعني عدم تأثرها بالثلوج"، مبينا :" ان الوزارة قدمت إرشادات الى جميع الفلاحين قبل موجة الثلوج ودعتهم الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للمنتجات المغطاة بشكل جيد ".

وشهد العراق موجة ثلوج كبيرة شملت معظم المحافظات الشمالية والغربية والوسطى.
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