الزراعة : موجة الثلوج لم تضر بمحصولي الحنطة والشعير



اكدت وزارة الزراعة، عبور موجة الثلوج بعموم العراق ، دون الاضرار بمنتوجي الحنطة والشعير لعبورهما مرحلة الانبات، مبينة :" ان باقي الخضراوات والفواكه المزروعة للموسم الحالي جميعها مغطاة".



وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف :" ان موجة الثلوج التي سقطت كان من الممكن ان تضر بمنتوجي الحنطة والشعير ، لو كانا في بداية الموسم الزراعي ".



واوضح :" ان الفواكه والخضر في العراق خلال الموسم الحالي زرعت مغطاة ، ما يعني عدم تأثرها بالثلوج"، مبينا :" ان الوزارة قدمت إرشادات الى جميع الفلاحين قبل موجة الثلوج ودعتهم الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للمنتجات المغطاة بشكل جيد ".



وشهد العراق موجة ثلوج كبيرة شملت معظم المحافظات الشمالية والغربية والوسطى.