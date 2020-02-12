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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 12 شباط 2020 11:53 ص

في ديالى .. اكثر من 8 آلاف فلاح عادوا الى مزاولة الزراعة

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في ديالى .. اكثر من 8 آلاف فلاح عادوا الى مزاولة الزراعة

اعلن رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي،  عن عودة اكثر من 8 الاف مزارع الى مزاولة الزراعة  خلال عامين.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الاستقرار الامني في ديالى اعطى رسائل ايجابية في القطاع الزراعي ، واسهم  في عودة اكثر من 8 الاف مزارع الى مهنة الاباء والاجداد خلال العامين الماضيين ".

واضاف :" ان الامن عامل مهم في نشاط قطاع الزراعة ، التي  لم تعد مهنة خاسرة كما كان الحال في السنوات الماضية ، الامر الذي  دفع الالاف الى هجرها والبحث عن مهن اخرى ".

واوضح :" ان الاوضاع بدأت بالتغير الايجابي ،  وعودة اكثر من 8 الاف مزارع الى ارضهم ومزاولة نشاطهم خطوة بالاتجاه الصحيح لاحياء قطاع يعمل به نحو 60% من الايادي العاملة في ديالى ".
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