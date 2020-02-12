في ديالى .. اكثر من 8 آلاف فلاح عادوا الى مزاولة الزراعة



اعلن رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي، عن عودة اكثر من 8 الاف مزارع الى مزاولة الزراعة خلال عامين.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان الاستقرار الامني في ديالى اعطى رسائل ايجابية في القطاع الزراعي ، واسهم في عودة اكثر من 8 الاف مزارع الى مهنة الاباء والاجداد خلال العامين الماضيين ".



واضاف :" ان الامن عامل مهم في نشاط قطاع الزراعة ، التي لم تعد مهنة خاسرة كما كان الحال في السنوات الماضية ، الامر الذي دفع الالاف الى هجرها والبحث عن مهن اخرى ".



واوضح :" ان الاوضاع بدأت بالتغير الايجابي ، وعودة اكثر من 8 الاف مزارع الى ارضهم ومزاولة نشاطهم خطوة بالاتجاه الصحيح لاحياء قطاع يعمل به نحو 60% من الايادي العاملة في ديالى ".